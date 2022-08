Ein neuer Fall für Meyer-Götz, Oertel und Kollegen: Mandantin Frau Lenk kommt in einer erbrechtlichen Angelegenheit mit familienrechtlichen Bezügen zu Rechtsanwalt David Oertel. Frau Lenk möchte Ihren Lebenspartner Herrn Jo Hannes heiraten. Außerdem plant man einen gemeinsamen Hausbau in diesem Jahr. Frau Lenk ist vermögend und der Hausbau wird überwiegend von Ihr finanziert, während Ihr zukünftiger Mann viel Eigenleistung am Haus erbringt. Herr Hannes hat außerdem eine Tochter Mercedes aus einer früheren Beziehung, zu der er keinen Kontakt mehr hat.

Frau Lenk möchte gern wissen, was im Todesfall mit dem Haus passiert und wie Sie vor allem Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Kindes schützen kann. Zur Beratung sucht Sie den Fachanwalt für Familien-und Erbrecht David Oertel auf.