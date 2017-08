Belantis-Chef verrät: So umgeht ihr Warteschlangen im Freizeitpark

Schlangen schnell im Belantis umgehen

Durch den sehr weitläufigen Park im Leipziger Belantis stehen die durchschnittlich 4.000 Besucher maximal 20 Minuten an den Hauptattraktionen an. Geschäftsführer Linnenbach verrät im Sommerinterview allerdings, wie man am Besten auch diese 20 Minuten Wartezeit umgehen kann.