Benefizaktion zum zehn-jährigen Bestehen des Eurojackpots

Chemnitz- Im Chemnitzer Kraftverkehr fand am Dienstag die Feier zum zehn-jährigen Bestehen des Eurojackpots statt. Am 23. März 2012 startete die bei den Sachsen sehr beliebte Ziehung. Insgesamt 13 Prozent der Spieler entscheiden sich für den Eurojackpot. Das Jubiläum bringt auch Änderungen mit sich. So soll es pro Woche 2 Ziehungen geben, außerdem ist die Gewinnsumme höher. Doch neben diesem Jubiläum wurde auch eine besondere Kampagne vorgestellt. Der Möglichmacher des Monats soll Gemeinwohl sichtbar machen. Ein Mal im Monat wird ebendieser Möglichmacher gekürt, der eine finanzielle Unterstützung für sein Projekt erhält.