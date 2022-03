Benefizkonzert des Sonnenstrahl e.V. soll Musiktherapie unterstützen

Dresden - Am Freitag, den 18. März 2022, findet das 23. Benefizkonzert für krebskranke Kinder und Jugendliche in der Kreuzkirche statt. Veranstaltet wird das Konzert vom Verein Sonnenstrahl. Die Erlöse sollen in diesem Jahr die Musiktherapie unterstützen, die zu einem Großteil vom Sonnenstrahl e.V. finanziert wird. Was genau man sich darunter vorstellen kann und wie wichtig die Musiktherapie bei der Krebsbehandlung ist, haben wir bei zwei Musiktherapeutinnen und einem ehemaligen Patienten nachgefragt.