Benefizkonzert mit dem Kreuzchor

Dresden - Der Sonnenstrahl e.V. lädt am Freitag wieder zum Benefizkonzert zugunsten krebskranker Kinder und ihrer Familien in die Dresdner Kreuzkirche ein. Bereits am Donnerstag probten dafür der Kreuzchor und das Junge Sinfonieorchester Dresden des Sächsischen Landesgymnasiums. Karten für das Benefizkonzert gibt es auch am Freitag noch an der Abendkasse. Der Erlös der Tickets kommt der psychosozialen Betreuung der betroffenen Kinder und Familien durch den Sonnenstrahl zu Gute.