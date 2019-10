Beratungsmobil zum Einbruchschutz unterwegs

Dresden - Am 27. Oktober ist bundesweiter Tag des Einbruchschutzes unter Schirmherrschaft des Bundesinnenministers Horst Seehofer. Begleitet wird dieser Tag von der Aktion „K-Einbruch“. Die Initiative hat das Ziel, die Bevölkerung für den Schutz von Wohnungen und Häusern zu sensibilisieren. Auch die Polizeidirektion Dresden beteiligt sich wieder an der Aktion. In den kommenden zwei Wochen wird die Polizeiliche Beratungsstelle im Bereich der Polizeidirektion Dresden unterwegs sein und Beratungen zum Thema Einbruchsschutz anbieten.