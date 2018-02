Bergfest im aktuellen Schuljahr

Gymnasium oder Oberschule? Bildungsempfehlung wird am 28. Februar ausgegeben

Sächsische Grundschulen geben die Bildungsempfehlungen für Viertklässler aus. Seit 2017 müssen sich Eltern jedoch nicht mehr danach richten.Die Ausgabe erfolgt am 28. März. Bis spätestens 7. März können Dresdner Eltern ihre Kinder an einer Oberschule oder an einem Gymnasium für das Schuljahr 2018/2019 anmelden. Sie haben dabei freie Wahl und sind nicht an einen Schulbezirk gebunden.

Anmeldungen an den städtischen Oberschulen der Landeshauptstadt Dresden sind möglich am Donnerstag, 1. März, Montag, 5. März, und Dienstag, 6. März, jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. An den städtischen Gymnasien sind Anmeldungen bis zum 7. März während der Öffnungszeiten des jeweiligen Schulsekretariats möglich. Die künftigen Fünftklässler können ihre Eltern begleiten, um bei dieser Gelegenheit ihre neue Schule kennenzulernen. Wenn Eltern die Anmeldezeiten nicht wahrnehmen können, sollten sie rechtzeitig im Schulsekretariat einen anderen Termin vereinbaren. Neben dem Original der Bildungsempfehlung und der Geburtsurkunde des Kindes sind bei einer Anmeldung am Gymnasium das zuletzt erstellte Zeugnis der zuvor besuchten Schule und bei einer Anmeldung an einer Oberschule das zuletzt erstellte Zeugnis oder die zuletzt erstellte Halbjahresinformation der zuvor besuchten Schule vorzulegen. Da an einigen Schulen die Nachfrage die Aufnahmekapazitäten übersteigt, ist es empfehlenswert zur Schulanmeldung zwei alternative Wunschschulen zu benennen.

Eine Übersicht über alle Dresdner Oberschulen und Gymnasien und deren Profile gibt es unter www.dresden.de/schulen. Informationen zum sächsischen Schulsystem sind unter www.sachsen-macht-schule.de verfügbar.