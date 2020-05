Chemnitz- Aufgrund von weiteren Arbeiten im Bereich DB-Brücke am Südbahnhof ist am am Dienstag, 26. Mai ganztägig die Bernsdorfer Straße gesperrt.

Schienenersatzverkehr

Für die Linien 2 und 3 wird zwischen Zentralhst. und Bernsdorf bzw. Technopark SEV eingerichtet. Weitere Infos unter www.cvag.de