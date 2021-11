Berner Sennenhund ein Teddy für die ganze Familie

Der Berner Sennenhund ist gerne immer mitten im Geschehen. Auch draußen hält sich die Hunderasse gerne auf, denn wie schon erwähnt, wurden sie in den Schweizer Alpen als Haus- und Hofhund und Herdenschutzhund gezüchtet. Bei der Hunderasse des Berner Sennenhunds kann man auf fordernde Hundesportarten verzichten. Viel Auslauf in Form eines großen Gartens sollte man seinem Vierbeiner jedoch auf alle Fälle bieten. Auch ausgedehnte Wanderungen liebt der Berner Sennenhund und er begleitet sein Herrchen oder Frauchen auch gerne beim Joggen oder Fahrradfahren. Besonders der Winter tut es ihm an: Sobald der Berner Sennenhund Schnee sieht, ist er nicht mehr aufzuhalten. Sein Besitzer sollte also nichts dagegen haben, wenn der Vierbeiner im Winter nach Herzenslust herumtollt.

Bei der Hunderasse handelt es sich um einen liebevollen und treuen Vierbeiner. Er darf demnach nicht als reiner Zwingerhund gehalten werden, sondern benötigt den Anschluss zu einer Familie. Er ist bei Familien sehr beliebt – nicht ohne Grund wird jährlich eine Vielzahl an Welpen gezüchtet. Wer den Vierbeiner in der Wohnung halten möchte, sollte vermeiden, dass er viel Treppen läuft. Wie andere große Hunderassen auch leidet der Berner Sennenhund schnell an Gelenkproblemen. Im Welpenalter sind Treppen somit ein absolutes No-Go und im hohen Alter ist es möglich, dass er das Treppensteigen gar nicht mehr schafft. Eine Wohnung im Erdgeschoss ist somit optimal. Alternativ ist auch ein Aufzug eine gute Möglichkeit, um den Berner Sennenhund ein bisschen zu entlasten.