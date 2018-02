Berufungsverfahren „Marina Garden“ wird fortgesetzt – Töberich fordert 18 Millionen Euro

Im Verfahren fordert DresdenBau Chefin Regine Töberich Ersatz für den Schaden, den sie durch die Nichtrealisierung des Bauprojekts "Marina Garden", auf einem Grundstück in Elbnähe zwischen dem Elbradweg und der Leipziger Straße erlitten haben will. Sie ist der Ansicht, die Landeshauptstadt Dresden habe ihr obliegende Amtspflichten unter anderem deshalb verletzt, weil sie verzögert über eine Bauvoranfrage vom Oktober 2014 entschieden habe. Hätte die Stadt rechtzeitig entschieden, hätte sie ihr in der Folge eine Baugenehmigung für das geplante Projekt nicht mehr versagen können. In der Folge hätte die Stadt demnach die Nichtrealisierung des Bauprojektes, das Wohn- und Geschäftsräume vorsah, verschuldet. Mit rund 18 Millionen Euro beziffert Töberich den Ausfall der Gewinne; also ihren Schaden.