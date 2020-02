Beschwerdefreier Schlaf trotz Allergien

Fast 20 Prozent aller Deutschen leiden an mindestens einer allergischen Erkrankung. Am weitesten verbreitet ist Heuschnupfen, aber auch die Hausstauballergie betrifft einen von zehn Menschen. Den Kontakt mit ihren Allergenen meiden Allergiker so weit wie möglich. Zumindest in den eigenen vier Wänden ist die Vermeidungsstrategie umsetzbar. Der vielleicht wichtigste Raum ist in diesem Kontext das Schlafzimmer.