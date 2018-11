Besitzer der verdächtigen Gürteltasche ermittelt

Bei dem Besitzer handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Tharandt. Bei einer Befragung gab der Mann an, dass das technische Gerät in der Gürteltasche eine selbstgebastelte Musikanlage war. Weiterhin räumte er ein, die Gürteltasche versehentlich in der Bahn liegen gelassen zu haben.

Die Aussagen decken sich mit den ersten Untersuchungsergebnissen der Polizei. Demnach handelte es sich bei dem Gerät nicht um eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung.