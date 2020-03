Besondere Tickets für NINERS-Fans

Chemnitz- Mit der Corona-Krise kam auch ein abruptes Saisonende für die Chemnitzer Basketballer.

Die Niners konnten sich nach einigen überragenden Spielen an die Tabellenspitze der BARMER 2. Basketball Bundesliega ProA setzen und wurden als Topfavoriten für die Playoffs gesehen. Doch diese Spiele fallen nun aus und damit auch wichtige Einnahmen für den Verein.

Am letzten Freitag starteten die „Orange Army“ daher eine besondere Aktion unter dem Motto “ PLAYOFFS 2020 – IM HERZEN WAREN WIR DABEI“. Hierbei werden über den Online-Shop imaginäre Eintrittskarten zum Preis von je 9,99€ angeboten. Diese individuellen Tickets tragen neben dem Namen des Käufers auch die Signaturen der Spieler. Hinzu kommt, dass man mit dem Kauf dieser Karte auch an der Verlosung von signierten Spielbällen, VIP-Tickets und exclusiven Trikots teilnehmen kann. Bereits in den ersten Tagen konnten 1.630 Tickets verkauft werden. Zum Teil wurden sogar gleich mehrere gebucht. Dabei kaufte ein stiller Gönner gleich 616 solidarische Karten stellvertretend für alle Mitglieder des NINERS Chemnitz e.V. Und er versicherte für jedes, bis zum 30. April hinzukommende, Mitglied eine weiter Karte zu kaufen.

Die NINERS-Anhänger unterstützen ihren Verein jedoch nicht nur mit dem Kauf der Tickets und Mitgliederbeiträgen, sondern zum Beispiel auch durch den Verzicht der Rückerstattung bereits erworbener Eintrittskarten und zahlreicher Spenden.