Leipzig – Für die Handballer des SC DHfK gab es nach dem Training am Mittwoch eine große Überraschung. Kurz vor Ende der Saison übergab der langjährige Medienpartner Leipzig Fernsehen den Spielern und Trainern die LEIPZIG FOR FRIENDS Vorteilskarte. Mit der Karte genießen die neuen Besitzer zwei Leistungen zum Preis von einer bei über 70 Partnern in und um Leipzig.

Mit der neuen 2-zu-1-Vorteilskarte erleben die Spieler nicht nur sportliche und kulinarische Angebote, sondern auch Wellness und Kultur. Die Spieler hatten bereits kurz nach Übergabe eine Idee, mit wem und wo sie die LEIPZIG FOR FRIENDS Karte nutzen wollen. Bastian Roscheck wird vor allem die gastronomischen Vorteile mit seiner Frau nutzen. Aber auch unterhaltsame Mannschaftsabende versprechen sich die Spieler mit der Karte. Doch vorher geht es für die Grün-Weißen am Wochenenden in der Arena Leipzig gegen die HSG Wetzlar zum letzten Mal aufs Parkett. Im Anschluss wartet auf die Handballer die lang ersehnte Sommerpause.

Wenn Sie auch in den Genuss der LEIPZIG FOR FRIENDS Angebote kommen wollen, dann bestellen Sie sich ihre Vorteilskarte auf: www.leipzigforfriends.de. Für alle Besitzer einer Karte gibt es für das letzte Spiel der Handballer vom SC DHfK am kommenden Sonntag 2 Tickets zum Preis von 1.