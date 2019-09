Bessere Schüler durch zweisprachigen Unterricht

Die "Saxony International School Carl Hahn" und die "Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit" luden dazu ein, sich das Thema "bilinguale Bildung" näher anzuschauen. Über 400 Besucher kamen in die Sachsenlandhalle, um sich die Ergebnisse von Prof. Heiner Böttger anzuhören. Sie lauschten seinem Vortrag "Lernen in zwei Sprachen - Was Kinder können, wenn man sie lässt." Über vier Jahre hinweg begleitete Prof. Böttger mit der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt Grundschüler, die ihren Unterricht teilweise auf Englisch erhielten. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Die Kinder waren nicht nur im Fach Englisch besser als die Mitschüler, die auf Deutsch unterrichtet wurden. Sondern auch in Fächern wie Deutsch und Mathematik.