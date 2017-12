Bessere Trainingsbedingungen für Chemnitzer Kunstturnerinnen in Sicht

Die Kunstturnerinnen Pauline Schäfer und Sophie Scheder sind die aktuellen Aushängeschilder des TuS Chemnitz-Altendorf. Seit Jahren sorgen die Nationalteam-Athletinnen für herausragende Ergebnisse auf nationaler und internationaler Bühne. Krönung waren bisher der WM-Titel am Balken für Pauline Schäfer in diesem Jahr und Bronze bei Olympia 2016 am Stufenbarren für Sophie Scheder.

Mit diesen Medaillen hatte die Stadt Chemnitz gute Argumente für ein lange gewünschtes Vorhaben in der Hand: die Sanierung der „Kleinen Turnhalle“ im Sportforum. Dort trainieren die Kunstturnerinnen des Bundesstützpunktes seit Jahren unter unzureichenden Bedingungen. Um in Zukunft ein modernes Hochleistungstraining durchführen zu können, sollen an der Halle umfangreiche Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten erfolgen.