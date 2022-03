Beste Nachwuchsforscher in Deutschland gesucht

Noch bis zum 5. April können sich Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse für den 17. Meereswettbewerb „Forschen auf See“ bewerben. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautet „Die Forschung, die wir brauchen – für den Ozean, den wir uns wünschen“. Eingereicht werden können Forschungsideen, die im bisherigen meereswissenschaftlichen Alltag noch keine große Bedeutung gefunden haben oder Lösungsansätze für Probleme bieten, so Frank Schweikert, Initiator des Meereswettbewerbs und Vorstand der Deutschen Meeresstiftung. Bewerben können sich Schülerteams bestehend aus zwei bis vier Personen ab der neunten Klasse. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury vier Gewinner-Teams. Die Gewinner stechen in den Sommerferien mit dem Medien- und Forschungsschiff Aldebaran zu einer einwöchigen Forschungsexpedition in See.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular unter: www.meereswettbewerb.de/meereswettbewerb-2022