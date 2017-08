Beste Schülerband Sachsens gesucht

Dresden – Das Sächsische Staatsministerium für Kultus sowie der Verein „KulturLounge“ e. V. aus Leipzig suchen zum 12. Mal die beste Schülerband Sachsens. Der Wettbewerb „Band Clash – back to school“ ist offen für alle musikalischen Stilrichtungen von melodischem Rock und Pop über Metal sowie Punk bis hin zu Crossover und HipHop.

Die maximal neunköpfigen Bands müssen ein eigenes – mindestens 20minütiges – Programm mit ausschließlich eigenen Texten vorstellen. Zur Teilnahme zugelassen sind Bands, deren Mitglieder mindestens zur Hälfte Schüler im Alter zwischen 15 bis max. 23 Jahren sind. Die Nachwuchsmusiker können sich bis zum 15. Oktober 2017 mit dem Namen einer Schule zum Wettbewerb unter info@bandclash.de anmelden.

Per Internet-Voting werden vom 1. bis 8. Dezember jeweils sieben Bands für die Teilnahme an den Regionalfinals in Dresden (20. Januar 2018) und Leipzig (27. Januar 2018) ausgewählt. Eine Fachjury sowie das anwesende Publikum ermitteln daraus jeweils die drei Gewinnerbands, die sich für das Landesfinale im März 2018 in Leipzig qualifizieren. Dort können die sechs Bands nochmals zeigen, was in ihnen steckt, bevor Publikum und Jury die Gewinner des sachsenweiten Bandwettbewerbs küren.

Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es unter: www.bandclash.de