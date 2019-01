Bestimmen Sie mit! Neue Trinkwasserbrunnen in Leipzig

Aktuell gibt es bereits vier dieser Brunnen.

Mögliche Standorte am Karl-Heine-Platz, an der Konradstraße, am Lindenauer Markt, an der Grünauer Welle, an der Turistinfo und am Neuen Rathaus.

Auch um die Qualität des Trinkwasser müssen sich die Leipziger keine Sorgen machen, denn für regelmäßige Wartung der Brunnen ist gesorgt.

Die Kosten für einen Brunnen belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Sie werden durch die Leipziger Wasserwerke finanziert. Die Abstimmung läuft noch bis zum 22. März.

Weitere Information finden Sie auf www.L.de/meinBrunnen.