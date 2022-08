Besucher sollen mit Maßnahmenpaket in Sächsische Schweiz gelockt werden

Das hat die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) am Donnerstag in Dresden mitgeteilt. Vor dem Hintergrund der Waldbrände in der Region musste das Gastgewerbe zahlreiche Stornierungen hinnehmen, die in vielen Fällen bis weit in den Herbst reichen. Es galt zwischenzeitlich ein Betretungsverbot für die Wälder. Das Landratsamt Sächsische Schweiz- Osterzgebirge hatte damit das Wandern - für die meisten Urlauber der wichtigste Grund für einen Besuch in der Region - weitgehend untersagt. Mittlerweile ist davon nur noch das unmittelbare Brandgebiet betroffen.

Wie die Geschäftsführerin des TMGS, Veronika Hiebl, erklärte, sei es wichtig, dass schnell wieder Gäste in die Region kämen.