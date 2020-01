Besucheransturm bei den Museen der Stadt Dresden

Stadtmuseum

14.3. bis 5.7.2020

Dresdner Philharmonie International

Porträtfotos musikalischer Gäste von Frank Höhler

Dieses Jahr feiert die Dresdner Philharmonie ihr 150-jähriges Bestehen. Ihre Heimat ist Dresden, aber Tourneen im In- und Ausland gehören schon immer zum Profil des Orchesters. Außerdem treten internationale Stars in den Konzerten der Dresdner Philharmonie auf. Diese hat Frank Höhler zwischen 1988 und 2010 in Porträtfotos festgehalten, die in der Ausstellung präsentiert werden. Das Besondere an den Aufnahmen ist, dass diese bei den Proben entstanden sind, denn nur da ergab sich für den Fotografen die Möglichkeit der Annäherung. So entstanden sehr persönliche individuelle Momentaufnahmen. Eine Ausstellung in Kooperation mit der Deutschen Fotothek/SLUB Dresden und der Dresdner Philharmonie