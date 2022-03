Besucherverlust beim Schlösserland Sachsen 2021

Sachsen- Die Corona-Pandemie hat den Schlössern, Burgen und Gärten in Sachsen (SBG) 2021 einen herben Verlust an Gästen und Umsatz beschert. Wie der Staatsbetrieb Schlösserland am Dienstag mitteilte, kamen insgesamt rund 826 000 Besucher und damit 294 000 oder 26 Prozent weniger als 2020. 2019 lag die Gästezahl noch bei mehr als zwei Millionen. In Parks und Gärten wie Pillnitz und Großsedlitz hielt sich der Schwund aber in Grenzen. Der Klosterpark Altzella konnte sogar einen Besucheranstieg um 15 Prozent verbuchen. Einrichtungen wie Schloss Moritzburg und die Albrechtsburg Meißen mussten wegen Corona monatelang geschlossen bleiben. (dpa)