Betreten verboten – Stadt verhängt nach Sturm Waldverbot

Im Zusammenhang mit dem Sturmtief „Friederike“ gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizeidirektion Dresden ein. Daraus resultierten 166 sturmbedingte Einsätze für die Beamten.

Gegen 19.00 Uhr ist ein Polizeibeamter bei einem Einsatz verletzt worden. Der Beamte sicherte gemeinsam mit einem Kollegen die Kreuzung Julius-Vahlteich-Straße/Kesselsdorfer Straße ab, wo ein Baum umgestürzt war. In der Folge stürzte ein weiterer Baum um und traf den Funkstreifenwagen, in dem die beiden Polizisten saßen. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen und kam vorübergehend in ein Dresdner Krankenhaus. Sein 31-jähriger Kollege blieb unverletzt.

Gegen 16.00 Uhr wurde ein Sattelzug Mercedes von einer Sturmböe erfasst und gegen die Mittelleitplanke der BAB 13 gedrückt. Der Fahrer blieb unverletzt. Gut eine Stunde später erfasste eine Sturmböe einen weiteren Lkw Mercedes auf der BAB 13. Das Fahrzeug kippte auf die Seite. Der 40-Jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Es kam zu zahlreichen Straßensperrungen in Dresden sowie im Umland.