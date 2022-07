Betretungsverbot der Wälder – Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Das liege daran, dass der zweite Großbrand binnen zwei Wochen ausgebrochen ist und an der anhaltend überwiegend trockenen Witterung mit hohen Temperaturen, teilte das Landratsamt am Dienstag in Pirna mit. Es gelten Ausnahmen unter anderem für Waldbesitzer, Jäger, Anwohner und Waldarbeiter. Die Allgemeinverfügung werde widerrufen, sobald sich die Wetterlage umstellt, hieß es weiter.

Das Feuer hatte am Montag vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Seit Dienstag hatte sich die Situation verschärft und für Bad Schandau wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Touristen wurden dringend aufgefordert, den Bereich Hintere Sächsische Schweiz zu meiden. (mit dpa)