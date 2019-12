Betrug aus der Ferne: So gefährlich sind moderne Betrugsmaschen wirklich

1. Betrug am Telefon

Auch in Sachsen schlagen Betrüger am Telefon immer häufiger zu. Ob mit dem Enkeltrick oder als falsche Polizisten: Ohne Erbarmen setzen sie ihre meist älteren Opfer unter Druck. Die Polizei warnt davor, den Anweisungen bei derartigen Anrufen Folge zu leisten und zeigt in diesem PDF, wie man Betrüger am Telefon entlarven kann.