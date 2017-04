Betrunkener Schwarzfahrer wird mehrmals handgreiflich gegenüber Kontrolleuren

Ein vermeintlich schlafender Passagier der Straßenbahn-Linie 11 (Richtung Markkleeberg-Ost) griff zu einer heimtückischen Betrugsmasche. Als der Straßenbahnkontrolleur den Täter nach seinem Fahrausweis fragte, reagierte dieser nicht. Der Kontrolleur nahm an, dass dieses Verhalten mit gesundheitlichen Problemen zutun habe und half dem Fahrgast einige Haltestellen später an die frische Luft. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Mann den Schlaf nur vortäuschte. Er griff den Fahrausweisprüfer verbal und körperlich an.

Hierbei griff er dem wehrlosen Opfer zunächst an die Kehle und schubste es wenig später gegen ein Verkehrszeichen, an dem sich dieses den Hinterkopf aufschlug. Die Polizei erreichte, nach Anruf eines Kollegen des Opfers, gerade noch rechtzeitig den Ort des Geschehens, um weiteren Schaden entgegenzuwirken und den Täter an der Flucht zu hindern. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Promillewert von 1,72.