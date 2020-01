Bewegungsinitiative begeistert Leipziger Grundschüler

Leipzig - Vom 6. - 11. Januar animiert der „REWE Kindersprint“ rund 1.600 Grundschüler in und um Leipzig zur Bewegung. Auf spielerische Weise lernen die jungen Läufer dabei den computergestützten Laufparcours kennen und werden an die Herausforderungen eines sportlichen Wettbewerbs herangeführt. Und das kommt an, vor allem bei bisher sportlich kaum aktiven Kindern.