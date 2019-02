Bewerbungsgespräche mal anders

Chemnitz- „Alle Wege zu deiner Karriere!“ – unter diesem Motto fand am Donnerstag die 13. Jobmesse im Stadion an der Gellertstraße statt.

Über 60 regionale Unternehmen präsentierten sich in diesem Jahr den Besuchern. Durch den direkten Kontakt an den verschiedenen Ständen konnten Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen profitieren. Für die Firmen war der Tag die optimale Möglichkeit, potenzielle Bewerber im persönlichen Gespräch kennen zu lernen und über die Karrieremöglichkeiten zu informieren. Viele Besucher nutzten die Jobmesse um den Kontakt mit den Unternehmen aufzunehmen und einen ersten Eindruck von sich zu vermitteln. Außerdem konnten Jobinteressierte Tipps zum Berufseinstieg und den Berwerbungsprozess erlangen, was bei den Gästen sehr gut ankam. Die Jobmesse fand bereits im dritten Jahr in Chemnitz statt. Insgesamt zwei mal pro Jahr wird im Stadion an der Gellertstraße den Unternehmen die Möglichkeit zur Präsentation geboten.

Die nächste Jobmesse Chemnitz findet dann wieder im Herbst 2019 statt. Für interessierte Unternehmen und Besucher bietet sich dann erneut die Möglichkeit für das etwas andere Bewerbungsgespräch.