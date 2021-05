Bezahlbares Wohnen bleibt Hauptziel der VSWG 2021

Dresden - Viele Sachsen leben in Wohnungsgenossenschaften. Trotz Corona scheinen die kaum von der Krise betroffen zu sein. Dennoch steht der sächsische Wohnungsmarkt vor enormen Herausforderungen. Wie die aussehen, hat der Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften am Donnerstag in Dresden präsentiert.