Talk im Café: ALTER ALLTAG ODER NEUE NORMALITÄT? – Das Leben nach dem Coronasommer neu

Der TV-Talk beschäftigt sich mit der Frage, wie genau das Leben in Dresden nach der Zeit von Corona weitergehen wird. Inwieweit verändert das Corona-Virus das Leben der Bürger.



Wenige Themen haben die Dresdnerinnen und Dresdner in den vergangenen Wochen und Monaten so intensiv bewegt, wie die Entwicklungen der Corona-Pandemie. Darf ich raus? Wen und wie viele Menschen darf ich treffen? Brauche ich den Mundschutz oder nicht? Wie unterschiedlich Menschen in unserer Stadt durch die Pandemie betroffen waren und sind, darüber wollen wir ins Gespräch kommen.