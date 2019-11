Bibliothek Südvorstadt ist umgezogen

Am 11. November 2019 wurde die Bibliothek Südvorstadt nach dreiwöchiger Umzugsphase an ihrem neuen Standort am Münchner Platz 2 feierlich von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Arend Flemming wiedereröffnet.

Bisher befand sich die Zweigstelle der Städtischen Bibliotheken Dresden direkt am Nürnberger Ei, wo sie bereits am 24. Oktober 1958 mit einem Bestand von weniger als 5000 Büchern eröffnet wurde. Sie entstand als

erster Bibliothekszweckbau nach dem Zweiten Weltkrieg, zusammen mit dem ehemaligen Neubaugebiet an der Nürnberger Straße. Der Vorläufer der Freihandbibliothek war eine Ladenbücherei, die seit 1954 auf der Nöthnitzer Straße geführt wurde.

Da sich die Bibliothek durch ihr starkes Engagement im Bereich der Kinder- und Jugendbucharbeit auszeichnete, bekam sie 1962 den Namenszusatz „Anne Frank“ verliehen. Des Weiteren wurde die Tätigkeit der Mitarbeiter 2003 mit dem Titel „Stadtteilbibliothek des Jahres“ gewürdigt.

Im selben Jahr wurde dann der Platz in der Bibliothek langsam knapp, denn mit der Übernahme der Schulbücherei des Fritz-Löffler-Gymnasiums, das damals schließen musste, wurde die Bücherei zusätzlich Kinderbibliothek und damit ein Ort für die ganze Familie.

Weil eine Erweiterung des alten Standortes unmöglich war, wurde seit 2013 regelmäßig mit Ausschreibungen nach neuen Räumlichkeiten gesucht. Doch trotz verschiedener Gespräche mit Investoren und Vermietern

scheiterten die Verhandlungen immer wieder und die Suche nach einem geeigneten Objekt, das möglichst nahe des alten Domizils liegen sollte, begann von neuem.

Für die Mitarbeiter und Nutzer der Bibliothek Südvorstadt wurde die Enge zunehmend ein Problem, denn man konnte weder den Bestand weiter vergrößern, noch unkompliziert Lesungen und andere Veranstaltungen in den Räumen durchführen. Dafür mussten regelmäßig die rollbaren Regale vor den Veranstaltungen an die Wände geschoben und danach an ihren Platz zurückgestellt werden.

Dass die Bibliothek nun endlich in den neuen Räumlichkeiten mit mehr Platz untergebracht ist, freut neben den Mitarbeitern auch die Auszubildenden, die regelmäßig in der Bibliothek betreut werden. Bereits 1971 wurde damit begonnen, Lehrlinge auszubilden und das wurde bis heute erhalten. Auch die Lesepaten/innen der Bibliothek sind froh, dass nun mehr Platz zur Verfügung steht.