Bibliotheken bieten Bürgerservice an

In Leipziger Stadtteilen ohne Bürgerbüro, soll nun ein mobiler Service der Stadt, der sogenannte Bürgerkoffer, Abhilfe schaffen. Ab Mittwoch dem 26. Januar ist diese Dienstleistung in der Stadtbibliothek Plagwitz zu finden und in der darauffolgenden Woche auch in Reudnitz. Hiermit möchte die Stadt alle Bürger entlasten, die in Stadtteilen leben, in denen es bisher keine Bürgerbüros gab. So sind Anliegen wie die Beantragung eines Führungszeugnisses oder Personalausweises mit weniger Aufwand für die Bürger Leipzigs verbunden, sagt Robert Uhlemann, stellvertretender Amtsleiter des Bürgerservices.