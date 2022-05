Bienen sorgen für Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch haben Feuerwehrleute auf dem Görlitzer Untermarkt einen Schwarm Bienen samt Königin bewacht. Diese hatte sich ausgerechnet einen Designerstuhl vor dem Restaurant eines Hotels unter den Kolonnaden als Thron ausgesucht und hier das Domizil für ihr Volk aufgeschlagen, wie am Donnerstag ein Mitarbeiter berichtete. Ein Imker eskortierte das royale Gefolge nach rund einer halben Stunde ohne Komplikationen vom Platz, so ein Feuerwehrsprecher. (mit dpa)