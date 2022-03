Biergarten, Zoo & Frühjahrsputz: Sachsen startet in den Frühling

Biergarten: Mit den ersten Sonnenstrahlen und milden Temperaturen am Tag steigt die Vorfreude auf einen Besuch im Biergarten. «Jeder freut sich doch darauf, ein frisch gezapftes Bier oder ein anderes Kaltgetränk unter freiem Himmel zu genießen», sagt Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen. Von den rund 9500 Betrieben im Hotel- und Gaststättengewerbe im Freistaat hätten etwa zwei Drittel einen Außenbereich. «Aber wer kann, stellt bei Sonnenschein sofort Tische und Stühle vor die Tür.» Die Branche setzt nach den monatelangen Corona-Einschränkungen samt Umsatzeinbrüchen auf einen erfolgreichen Frühlingsstart.

Zoo: Der Frühling macht sich auch in den Zoos bemerkbar. Viele Tiere zeigen sich nun wieder häufiger in den Außenanlagen. So wagen sich die Savannen-Tiere im Leipziger Zoo öfter nach draußen, im Dresdner Zoo sind laut einer Sprecherin etwa Huftiere und Affen besser für Besucher zu sehen. Zudem haben die Mitarbeiter reichlich zu tun: Für die Vögel im Leipziger Zoo werden neue Nistmöglichkeiten geschaffen, der Bienengarten wird mit neuen Blumen vorbereitet und die Menschenaffen bekommen neue Kletterbäume. Auch in Dresden dürfen Gärtnerarbeiten nicht fehlen: Die Außenanlagen werden von Altholz befreit und einige Gehege bekommen neuen Sandboden.

Wetterdienst: Während mit Blick auf den Kalender am Sonntag der Frühling beginnt, fiel der Startschuss in die neue Jahreszeit für die Meteorologen schon am 1. März. «Das hat in erster Linie statistische Gründe», erklärt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). So könnten jeweils volle Monate richtig ausgewertet werden. Zudem falle der kalendarische Frühlingsbeginn nicht immer auf das gleiche Datum. Der März war aus meteorologischer Sicht bisher zu trocken und etwas zu kühl. «Möglicherweise wird es auch bis Endes des Monats so weitergehen, sodass der März insgesamt zu trocken bleiben wird.»

Landwirtschaft: «Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt» heißt es in einem bekannten Kinderlied. Denn zum Frühlingsbeginn haben Landwirte seit jeher alle Hände voll zu tun. «Wir müssen loslegen», betont der Ackerbauexperte des Landesbauernverbandes, Andreas Jahnel. Vor allem gehe es um Bodenbearbeitung und die Bestellung der Felder. Während Wintergetreide und Raps schon im Herbst ausgesät wurden, kommt nun die Saat des Sommergetreides in den Boden wie Sommergerste und Hafer. Später folgen Mais, Rüben und Kartoffeln.

Autobahn: Auf den Autobahnen ist nun mancherorts wieder mehr Geduld gefragt. Mit dem Frühling beginne die Bausaison, informiert die Autobahn GmbH des Bundes. So werden dieses Jahr hierzulande allein acht Großprojekte zum Erhalt der Autobahnen umgesetzt und 100 Millionen Euro investiert. So wird die A4 zwischen Kodersdorf und Bautzen-Ost in Richtung Frankfurt erneuert, ebenso wie zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Neustadt in Richtung Görlitz sowie zwischen Glauchau-Ost und Schmölln in beide Richtungen. Weitere Arbeiten sind auf der A72, der A14 und der A17 geplant. Ziel sei, trotz Einschränkungen den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten.

Frühjahrsputz: Alte Autoreifen im Wald, versenkte Verkehrszeichen in Gewässern und säckeweise Unrat - beim Frühjahrsputz wird in Sachsens Städten jedes Jahr viel Müll gesammelt. Auch 2022 können Freiwillige wieder helfen. So haben Großstädte wie Leipzig und Dresden aber auch kleinere Kommunen wie Plauen zu Aktionstagen aufgerufen. In Dresden sollen die Elbwiesen von Müll befreit werden, in Leipzig sind mehrere dezentrale Putztage geplant. Mitmachen können Privatleute, Vereine und Firmen, wie die Stadt Leipzig mitteilt. Bei vorheriger Anmeldung stellen die Kommunen meist Müllsäcke und Container bereit. Von Abfall und Unrat befreit werden nur öffentliche Flächen. Um private Areale oder Vereinsheime müssten sich die Verantwortlichen selbst kümmern. (dpa/sn)