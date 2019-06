Du hast etwas zu feiern oder willst einem lieben Menschen eine ganz besondere Freude machen? Dann melde dich oder eine Person Deiner Wahl für den "Bierkasten der Woche - präsentiert von Sternburg" an. Junggesellenabschied, bestandenes Abi, WG-Party oder "einfach mal so" - unser Moderator Norman kommt vorbei und hat eine besonders süffige Überraschung im Gepäck - freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Sternburg. Füll' einfach das Teilnahmeformular aus und verrate uns, wer den "Bierkasten der Woche" am meisten verdient hat.

Ab 05.07.2019 wird jeden Freitag ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin in der Drehscheibe Leipzig überrascht.