„Big Dada“ – Medienfestival in den Technischen Sammlungen

Dresden - „Big Dada“ lautet das Motto der bereits 15. Auflage des Festivals am Wochenende. Das Thema ist angelehnt an Big Data und der Kunstform Dadaismus. Die Organisatoren wollen für einen achtsamen Umgang mit den eigenen Daten sensibilisieren. Es gibt vielfältige Anregungen, sich künstlerisch, kreativ und spielerisch mit Chancen und Risiken der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Das Festival öffnet Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr seine Türen an der Junghansstraße.