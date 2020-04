Bilanz 2019 der Sparkasse Dresden positiv

In den letzten Wochen konnte die Sparkasse einen rapiden Anstieg von Karten- und Handyzahlungen beobachten. Zum Jahresende ist eine Verdopplung der Anzahl bargeldloser Transaktionen zum Jahr 2019 daher nicht unrealistisch. Auch haben sich in den zurückliegenden Wochen über 2.500 Kunden für eine Freischaltung ihrer Online-Banking-Funktion entschieden.

Ausblick 2020

Im zurückliegenden Jahr investierte die Sparkasse allein in ihre neue Selbstbedienungstechnik 6 Mio. Euro. Sie modernisierte ihr Filialnetz weiter, etwa in Dresden Striesen oder die Filiale Arkadenhof in Kamenz. In diesem Jahr wird der Anbau auf der Gerokstraße am Hauptsitz in Dresden fertig gestellt werden.

Die Ergebnisse 2019 geben dem regionalen Kreditinstitut Rückhalt für die Bewältigung der aktuellen Corona-Situation. „Wir stehen auch in schwierigen Zeiten zu unserer Verantwortung für unsere Kunden und die Wirtschaft in Ostsachsen“, so Joachim Hoof, Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.

Seit Ende März 2020 wurden über 3.500 Firmenkunden in der Corona-Krise beraten. Über 2.200 regionalen Firmen konnte bereits Hilfe in diesen Tagen durch die Sparkasse ermöglicht werden.