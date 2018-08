Bilanz am Tschirnhaus-Gymnasium

Seit dem 10. April 2017 trägt das ehemalige Gymnasium Dresden Süd-West den Schulnamen „Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium“ Dresden. Tschirnhaus wirkte bei der Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Porzellan mit. Als erster Deutscher wurde er im Jahr 1682 in die "Académie Royale des Sciences" in Frankreich aufgenommen. Wichtige Impulse setzte Tschirnhaus nachfolgend auf den Gebieten der Philosophie und Mathematik. Dazu veröffentlichte er im Jahr 1700 eine pädagogische Schrift für den Unterricht an höheren Schulen. Hier legte Tschirnhaus Wert auf die Ausbildung in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Sprache. Acht Jahre später verstarb Ehrenfried Walther von Tschirnhaus in Dresden.