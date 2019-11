Bilanz der Handwerkskammer Dresden

Dresden - Das Handwerk in Sachsen bleibt weiterhin auf einem stabil hohem Niveau trotz des Abflauens der Industriekonjunktur. Dennoch macht sich eine Verunsicherung besonders in den Zulieferbereichen und in der KFZ-Branche breit, aufgrund der globalen und politischen Krisen. Die Handwerkskammer Dresden zieht Bilanz.