Bilanz durchwachsen: Zehn Jahre Kreisgebietsreform in Sachsen

Auch für die Kreisgebietsreform im Nachbarland Sachsen-Anhalt im Jahr 2007 sind keine finanziellen Vorteile, aber ein Rückgang der Wahlbeteiligung bei Kreistagswahlen nachweisbar.

„Kreisgebietsreformen werden zum Auslaufmodell“, erklärt Studienleiter Felix Rösel mit Blick auf die Ergebnisse. „Der enorme Protest in Brandenburg und Thüringen gegen die dort geplanten Kreiszusammenlegungen zeigt, dass die Menschen in überschaubaren und bürgernahen Strukturen leben möchten.“ In Brandenburg und Thüringen wurden Ende vergangenen Jahres Pläne zur Schaffung größerer Kreisstrukturen aufgegeben oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Gegenwärtig werden nur noch in Rheinland-Pfalz Kreiszusammenlegungen diskutiert.