Bildungsticket in Sachsen kommt gut an

Mit Stand Mai wurden fast 140 000 Bildungstickets abonniert. Laut Ministerium entspricht diese Zahl rund 32 Prozent der Schülerinnen und Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen in Sachsen. Seit August des letzten Jahres ist das Ticket erhältlich. Das Jahresabo kostet 15 Euro pro Monat und gilt rund um die Uhr für alle Busse und Bahnen des jeweiligen Verkehrsverbundes.

Da das Bildungsticket auch in der Freizeit genutzt werden könne, mache es Kinder und Jugendliche unabhängiger von den Eltern und sei umweltfreundlich, teilte Verkehrsminister Martin Dulig mit. Er verbindet mit dem Ticket die Chance, junge Fahrgäste auch langfristig an die ÖPNV zu binden und sie so von den Vorzügen zu überzeugen. (mit dpa)