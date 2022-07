Biosphärenreservat Oberlausitz – Rangertag zum Artenschutz

Entlang eines Lehrpfades können sich die Gäste an mehreren Stationen über verschiedene Aspekte des Themas informieren und auch selbst Hand anlegen. Beispielsweise beim Bau eines Insektenhotels. Vor allem für Kinder und Jugendliche sei das Angebot eine interessante Möglichkeit, aber auch Eltern und Großeltern sind willkommen, hieß es. Die Leitung des Reservates rechnet mit etwa 200 Besuchern.

International wird der Tag der Ranger - der World Ranger Day - am Sonntag begangen. Er will nicht nur mit der wichtigen Arbeit von Parkrangern überall auf der Welt vertraut machen. Zugleich erinnert er jedes Jahr am 31. Juli an jene Ranger, die bei ihrer Arbeit verletzt oder gar getötet wurden - beispielsweise bei der Auseinandersetzung mit Wilddieben in afrikanischen Ländern.