Bis Ende März: Ferienfahrplan auf Linie 2, 8 und 10

Aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation verkehren die genannten Linien montags bis samstags im 20-Minuten-Takt. Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe auf den Linien 8 und 10 größere Fahrzeuge einsetzen sowie den Fahrplan der Linie 11 leicht anpassen. Außerdem wird der Ferienfahrplan der Linie 2 aufgrund des Schülerverkehrs montags bis freitags angepasst: am Morgen und Nachmittag werden die Fahrten bis und ab Meusdorf verlängert sowie einzelne zusätzliche Fahrten angeboten. Die veränderten Abfahrtszeiten der genannten Linien sind bereits in allen Fahrplänen veröffentlicht. Voraussichtlich bis Ende März fahren die Linien 2 und 8 in verändertem Fahrplan, die Linie 10 und Linie 11 voraussichtlich bis zum Sommer.