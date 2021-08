Wer Lust auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm hat, kann den Chemnitzer PARKSOMMER noch bis 22. August 2021 besuchen.

Über den PARKSOMMER

Der PARKSOMMER findet vom 22.7.-22.8.2021 im Stadthallenpark in der Chemnitzer City statt. Bis auf den jeweiligen Montag gibt es an jedem Wochentag ein Kulturangebot. So findet am Dienstag die Jazznacht statt. Der Mittwoch ist der Folkmusik vorbehalten. Am Donnerstag ist Klassikabend, am Freitag Poetry-Slam. Am Samstag gehört die Bühne der Singer-Songwriter-Fraktion und zum „Best-of-Act 5 Jahre PARKSOMMER“ am Sonntagabend dürfen sich die Besucher auf Publikumslieblinge aller Genres aus den letzten vier Jahren freuen. Von Dienstag bis Freitag gibt es nachmittags zudem ein Programm für Kinder. Ab 18 Uhr gehört der Stadthallenpark den Yogafreunden, bevor ab 20 Uhr das Abendprogramm beginnt.

Alle Infos & Programm unter www.parksommer.de.