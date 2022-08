Bisher über 6 Millionen Euro Förderung für Stadtumbau in Sachsen

Denn bei all diesen Projekten gehe es nicht nur um bauliche Infrastruktur, betonte der Oberbürgermeister. Laut ihm wären solche Maßnahmen gut für den sozialen Frieden. So würden Treffpunkte geschaffen, an denen Menschen zusammenkommen, die sich sonst nicht begegnen würden.

Laut Ministerium werden über das Städtebauprogramm seit 2020 auch Maßnahmen gefördert, die dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel dienen. So wird in Stollberg derzeit über Projekte zur Nutzung von Geothermie und Biogas in der Energieversorgung nachgedacht. Dies habe auch angesichts der Preisentwicklung am Energiemarkt stark an Bedeutung gewonnen, erklärte Stadtchef Schmidt.