Bitcoin: Dreiste Betrüger werben mit Promis

Tagtäglich tauchen im Internet oder auch in den sozialen Medien gefälschte Werbeanzeigen auf. So wollen die Kriminellen mit fiktiven Zitaten und auch gefälschten Inhalten Interessierte finden, die dann auf die Homepage kommen und ihr Geld in fragwürdige Systeme investieren. Wichtig ist, dass man hier im Vorfeld einen Blick hinter die Kulissen wirft. Spricht man von „schnellen Gewinnen“, die „ohne Risiko“ realisiert werden können, so mag das bereits ein Hinweis sein, dass es sich hier um keinen seriösen Anbieter handelt. Stößt man auf eine derartige Anzeige, so sollte diese sofort der Plattform, auf der die Werbung zu sehen war, gemeldet werden.