Bittere Realität – HC verliert gegen Rimpar 

Als die Gäste dann noch durch Benjamin Herth einen Siebenmeter verwarfen, bot sich dem HC die Chance, der Partie eine ganz andere Richtung zu geben. Nach dem Spiel deutete HC-Coach Christian Pöhler darauf hin, dass eine Führung für den HC vielleicht der Wendepunkt gewesen wäre. DJK-Trainer Matthias Obinger stimmte ihm nickten zu. Mit Roman Becvar hatten die Dresdner in dieser Phase den besten Spieler auf dem Feld. Er zog das Spiel nicht nur im Angriff an sich, sondern agierte auch in der Abwehr sehr erfolgreich offensiv. Ein Konter durch aufgrund eines HC-Felpasses führte jedoch für die DJK zum 16:17. Anschließend glichen die Hausherren aus (17:17), mussten aber bei Zeitspiel für Rimpar doch das 17:18 hinnehmen. Als der HC nun in Unterzahl frei vom Kreis die Chance zum 18:18 verpasste und wenig später noch einmal die Möglichkeit zum 19:19 liegen ließ, konnte Rimpar bis zur bis 47. Minute wieder auf 18:21 erhöhen. Die Dresdner gaben sich trotz problematischer Personaldecke, zwischenzeitlich war auch noch Henning Quade ausgefallen, jedoch nicht geschlagen. So gelang den Sachsen mit viel Kampf in der 50. Minute durch eine tolle Einzelaktion von Adrian Kammlodt noch einmal der Anschluss zum 20:21. Als man beim 20:22 dann aber dann erneut am sich immer mehr steigernden Max Brustmann scheiterte, bogen die Unterfranken in der 52. Minute mit einem Siebenmetertor zum 20:23 wieder auf die Siegerstraße ein. Ab das brachten clevere Gäste die Partie nach Hause und hatten in der Schlussphase mit Benjamin Herth den entscheidenden Spieler auf dem Parkett. Die Dresdner gaben sich aber keinesfalls auf und konnten das Ergebnis mit 23:26 noch ordentlich gestalten.