Blaulicht, Action und spannende Technik auf dem Dresdner Stadtfest

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr öffnet der Sächsische Landtag am Stadtfest-Wochenende erneut seine Türen. Einmal Parlamentsluft schnuppern und sich im Plenarsaal wie ein Abgeordneter fühlen – und das mitten im Stadtfesttrubel. Mehr als 1.000 Gäste wollten 2017 sehen, wo Politik gemacht wird, sodass Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler zum Stadtfest-Jubiläum noch einmal aufgestockt hat: „Der Landtag ist nicht nur Kulisse der besucherstarken Blaulichtmeile, sondern wir bieten erneut Führungen durch das Parlament und in den Plenarsaal an. Aufgrund des großen Besucheransturms im vergangenen Jahr haben wir das Angebot an geführten Rundgängen durch den Landtag sogar verdoppelt."

Für Landtagspräsident Rößler setzt die Partnerschaft zwischen der Blaulichtmeile und dem Sächsischen Landtag auch ein wichtiges gesellschaftliches Signal: „Überall, wo Blaulicht leuchtet, sorgen Menschen für Rettung, Sicherheit und Hilfe in Sachsen – und wir unterstützen als Landtag die Blaulichtmeile auf unserem Gelände aus voller Überzeugung. Denn die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteure leisten einen wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft."