Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung

Mit diesem Blick in die Vergangenheit wird klar: Umweltverschmutzung und Klimaveränderung waren schon vor 15 Jahren in Dresden Programm und erhitzte die Gemüter. Das ist ziemlich interessant - aber im Moment für die Öffentlichkeit schwer nachvollziehbar. Die Filmaufnahmen lagern lediglich im Dresdner Stadtarchiv. Das soll sich ändern. Die vielen Filmaufnahmen von DRESDEN FERNSHEN werden nun Stück für Stück digitalisiert - und das mit Unterstützung des Freistaats Sachsen - mit der Begründung: Es sind unverzichtbare Zeugnisse mit großem Wert für die historische Erinnerung und wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes in Sachsen.