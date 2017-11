Blick in den neuen Bildungscampus am Straßburger Platz

Dresden – Der Bildungscampus am Straßburger Platz ist fertig. In dem neuen Lehr- und Wissenschaftsgebäude sind nun die Akademie für Wirtschaft und Verwaltung, der Akademie für Berufliche Bildung und der Fachhochschule Dresden unter einem Dach vereint. Vor der offiziellen Eröffnung am Freitag haben wir schon einen Blick hinein geworfen.

© Dresden Fernsehen

Der Unterrichtsbetrieb läuft im neuen Lehr- und Wissenschaftsgebäude der AWV, der AFBB und der Fachhochschule Dresden. Rund 2300 Schüler und Auszubildende sind in den letzten Wochen von bisher fünf Standorten in den Neubau am Straßburger Platz umgezogen.

Das moderne Gebäude bietet über 10.000 Quadratmeter Nutzfläche. Vor allem Seminarräume, Hörsäle und Büros füllen die Etagen. Außerdem stehen den Studenten und Mitarbeitern eine Bibliothek, eine Mensa und sogar ein Fitnessstudio zur Verfügung. Noch gibt es einige Restarbeiten zu erledigen, bevor der Campus am Freitag offiziell eröffnet wird.